MAA-PI: Mid-America Apartment Communities Inc 8.50% Series I Cumulative
Le taux de change de MAA-PI a changé de 0.25% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 55.25 et à un maximum de 55.25.
Suivez la dynamique Mid-America Apartment Communities Inc 8.50% Series I Cumulative. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action MAA-PI aujourd'hui ?
L'action Mid-America Apartment Communities Inc 8.50% Series I Cumulative est cotée à 55.25 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.25%, a clôturé hier à 55.11 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de MAA-PI présente ces mises à jour.
L'action Mid-America Apartment Communities Inc 8.50% Series I Cumulative verse-t-elle des dividendes ?
Mid-America Apartment Communities Inc 8.50% Series I Cumulative est actuellement valorisé à 55.25. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 2.28% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de MAA-PI.
Comment acheter des actions MAA-PI ?
Vous pouvez acheter des actions Mid-America Apartment Communities Inc 8.50% Series I Cumulative au cours actuel de 55.25. Les ordres sont généralement placés à proximité de 55.25 ou de 55.55, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de MAA-PI sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action MAA-PI ?
Investir dans Mid-America Apartment Communities Inc 8.50% Series I Cumulative implique de prendre en compte la fourchette annuelle 52.42 - 57.55 et le prix actuel 55.25. Beaucoup comparent -4.00% et 2.28% avant de passer des ordres à 55.25 ou 55.55. Consultez le graphique du cours de MAA-PI en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC. ?
Le cours le plus élevé de MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC. l'année dernière était 57.55. Au cours de 52.42 - 57.55, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 55.11 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Mid-America Apartment Communities Inc 8.50% Series I Cumulative sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC. ?
Le cours le plus bas de MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC. (MAA-PI) sur l'année a été 52.42. Sa comparaison avec 55.25 et 52.42 - 57.55 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de MAA-PI sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action MAA-PI a-t-elle été divisée ?
Mid-America Apartment Communities Inc 8.50% Series I Cumulative a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 55.11 et 2.28% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 55.11
- Ouverture
- 55.25
- Bid
- 55.25
- Ask
- 55.55
- Plus Bas
- 55.25
- Plus Haut
- 55.25
- Volume
- 1
- Changement quotidien
- 0.25%
- Changement Mensuel
- -4.00%
- Changement à 6 Mois
- 2.28%
- Changement Annuel
- 2.28%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4