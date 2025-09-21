КотировкиРазделы
Валюты / LITS
Назад в Рынок акций США

LITS

2.80 USD 0.09 (3.32%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс LITS за сегодня изменился на 3.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.59, а максимальная — 2.87.

Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
Дневной диапазон
2.59 2.87
Годовой диапазон
2.59 3.23
Предыдущее закрытие
2.71
Open
2.73
Bid
2.80
Ask
3.10
Low
2.59
High
2.87
Объем
2.874 K
Дневное изменение
3.32%
Месячное изменение
-6.04%
6-месячное изменение
-6.04%
Годовое изменение
-6.04%
21 сентября, воскресенье