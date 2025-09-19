Währungen / LITS
LITS
2.69 USD 0.02 (0.74%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LITS hat sich für heute um -0.74% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.59 bis zu einem Hoch von 2.79 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
2.59 2.79
Jahresspanne
2.59 3.23
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.71
- Eröffnung
- 2.73
- Bid
- 2.69
- Ask
- 2.99
- Tief
- 2.59
- Hoch
- 2.79
- Volumen
- 1.314 K
- Tagesänderung
- -0.74%
- Monatsänderung
- -9.73%
- 6-Monatsänderung
- -9.73%
- Jahresänderung
- -9.73%
