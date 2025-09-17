Валюты / KYTX
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
KYTX: Kyverna Therapeutics Inc
3.87 USD 0.04 (1.02%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KYTX за сегодня изменился на -1.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.87, а максимальная — 4.10.
Следите за динамикой Kyverna Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
3.87 4.10
Годовой диапазон
1.78 7.21
- Предыдущее закрытие
- 3.91
- Open
- 3.89
- Bid
- 3.87
- Ask
- 4.17
- Low
- 3.87
- High
- 4.10
- Объем
- 421
- Дневное изменение
- -1.02%
- Месячное изменение
- 7.80%
- 6-месячное изменение
- 86.06%
- Годовое изменение
- -22.29%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.