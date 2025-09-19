KurseKategorien
KYTX: Kyverna Therapeutics Inc

5.82 USD 0.81 (16.17%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von KYTX hat sich für heute um 16.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.13 bis zu einem Hoch von 5.99 gehandelt.

Verfolgen Sie die Kyverna Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
5.13 5.99
Jahresspanne
1.78 7.21
Vorheriger Schlusskurs
5.01
Eröffnung
5.16
Bid
5.82
Ask
6.12
Tief
5.13
Hoch
5.99
Volumen
1.316 K
Tagesänderung
16.17%
Monatsänderung
62.12%
6-Monatsänderung
179.81%
Jahresänderung
16.87%
