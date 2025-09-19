Währungen / KYTX
KYTX: Kyverna Therapeutics Inc
5.82 USD 0.81 (16.17%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KYTX hat sich für heute um 16.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.13 bis zu einem Hoch von 5.99 gehandelt.
Verfolgen Sie die Kyverna Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
5.13 5.99
Jahresspanne
1.78 7.21
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.01
- Eröffnung
- 5.16
- Bid
- 5.82
- Ask
- 6.12
- Tief
- 5.13
- Hoch
- 5.99
- Volumen
- 1.316 K
- Tagesänderung
- 16.17%
- Monatsänderung
- 62.12%
- 6-Monatsänderung
- 179.81%
- Jahresänderung
- 16.87%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K