Валюты / KLRS
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
KLRS
5.01 USD 1.30 (35.04%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KLRS за сегодня изменился на 35.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.75, а максимальная — 5.15.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
3.75 5.15
Годовой диапазон
2.14 12.78
- Предыдущее закрытие
- 3.71
- Open
- 3.91
- Bid
- 5.01
- Ask
- 5.31
- Low
- 3.75
- High
- 5.15
- Объем
- 809
- Дневное изменение
- 35.04%
- Месячное изменение
- 29.79%
- 6-месячное изменение
- -41.74%
- Годовое изменение
- -48.88%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.