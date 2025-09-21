Valute / KLRS
KLRS
4.54 USD 0.15 (3.42%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio KLRS ha avuto una variazione del 3.42% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.25 e ad un massimo di 4.80.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
4.25 4.80
Intervallo Annuale
2.14 12.78
- Chiusura Precedente
- 4.39
- Apertura
- 4.38
- Bid
- 4.54
- Ask
- 4.84
- Minimo
- 4.25
- Massimo
- 4.80
- Volume
- 449
- Variazione giornaliera
- 3.42%
- Variazione Mensile
- 17.62%
- Variazione Semestrale
- -47.21%
- Variazione Annuale
- -53.67%
21 settembre, domenica