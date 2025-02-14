Валюты / JPC
JPC: Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
8.27 USD 0.02 (0.24%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс JPC за сегодня изменился на 0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.25, а максимальная — 8.27.
Следите за динамикой Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
8.25 8.27
Годовой диапазон
6.79 8.28
- Предыдущее закрытие
- 8.25
- Open
- 8.25
- Bid
- 8.27
- Ask
- 8.57
- Low
- 8.25
- High
- 8.27
- Объем
- 867
- Дневное изменение
- 0.24%
- Месячное изменение
- 2.61%
- 6-месячное изменение
- 3.89%
- Годовое изменение
- 1.72%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.