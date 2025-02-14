货币 / JPC
JPC: Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
8.25 USD 0.02 (0.24%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日JPC汇率已更改-0.24%。当日，交易品种以低点8.24和高点8.27进行交易。
关注Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
JPC新闻
日范围
8.24 8.27
年范围
6.79 8.28
- 前一天收盘价
- 8.27
- 开盘价
- 8.26
- 卖价
- 8.25
- 买价
- 8.55
- 最低价
- 8.24
- 最高价
- 8.27
- 交易量
- 686
- 日变化
- -0.24%
- 月变化
- 2.36%
- 6个月变化
- 3.64%
- 年变化
- 1.48%
