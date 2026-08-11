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IIGD: Invesco Investment Grade Defensive ETF

24.34 USD 0.04 (0.16%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс IIGD за сегодня изменился на -0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.34, а максимальная — 24.36.

Следите за динамикой Invesco Investment Grade Defensive ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IIGD сегодня?

Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) сегодня оценивается на уровне 24.34. Инструмент торгуется в пределах 24.34 - 24.36, вчерашнее закрытие составило 24.38, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IIGD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Investment Grade Defensive ETF?

Invesco Investment Grade Defensive ETF в настоящее время оценивается в 24.34. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.74% и USD. Отслеживайте движения IIGD на графике в реальном времени.

Как купить акции IIGD?

Вы можете купить акции Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) по текущей цене 24.34. Ордера обычно размещаются около 24.34 или 24.64, тогда как 10 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IIGD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IIGD?

Инвестирование в Invesco Investment Grade Defensive ETF предполагает учет годового диапазона 24.22 - 24.99 и текущей цены 24.34. Многие сравнивают 0.04% и -2.17% перед размещением ордеров на 24.34 или 24.64. Изучайте ежедневные изменения цены IIGD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco Investment Grade Defensive ETF?

Самая высокая цена Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) за последний год составила 24.99. Акции заметно колебались в пределах 24.22 - 24.99, сравнение с 24.38 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Investment Grade Defensive ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco Investment Grade Defensive ETF?

Самая низкая цена Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) за год составила 24.22. Сравнение с текущими 24.34 и 24.22 - 24.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IIGD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IIGD?

В прошлом Invesco Investment Grade Defensive ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.38 и -1.74% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.34 24.36
Годовой диапазон
24.22 24.99
Предыдущее закрытие
24.38
Open
24.36
Bid
24.34
Ask
24.64
Low
24.34
High
24.36
Объем
10
Дневное изменение
-0.16%
Месячное изменение
0.04%
6-месячное изменение
-2.17%
Годовое изменение
-1.74%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%