- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
IIGD: Invesco Investment Grade Defensive ETF
Курс IIGD за сегодня изменился на -0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.34, а максимальная — 24.36.
Следите за динамикой Invesco Investment Grade Defensive ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IIGD сегодня?
Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) сегодня оценивается на уровне 24.34. Инструмент торгуется в пределах 24.34 - 24.36, вчерашнее закрытие составило 24.38, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IIGD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Investment Grade Defensive ETF?
Invesco Investment Grade Defensive ETF в настоящее время оценивается в 24.34. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.74% и USD. Отслеживайте движения IIGD на графике в реальном времени.
Как купить акции IIGD?
Вы можете купить акции Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) по текущей цене 24.34. Ордера обычно размещаются около 24.34 или 24.64, тогда как 10 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IIGD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IIGD?
Инвестирование в Invesco Investment Grade Defensive ETF предполагает учет годового диапазона 24.22 - 24.99 и текущей цены 24.34. Многие сравнивают 0.04% и -2.17% перед размещением ордеров на 24.34 или 24.64. Изучайте ежедневные изменения цены IIGD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco Investment Grade Defensive ETF?
Самая высокая цена Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) за последний год составила 24.99. Акции заметно колебались в пределах 24.22 - 24.99, сравнение с 24.38 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Investment Grade Defensive ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco Investment Grade Defensive ETF?
Самая низкая цена Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) за год составила 24.22. Сравнение с текущими 24.34 и 24.22 - 24.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IIGD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IIGD?
В прошлом Invesco Investment Grade Defensive ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.38 и -1.74% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.38
- Open
- 24.36
- Bid
- 24.34
- Ask
- 24.64
- Low
- 24.34
- High
- 24.36
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- -0.16%
- Месячное изменение
- 0.04%
- 6-месячное изменение
- -2.17%
- Годовое изменение
- -1.74%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%