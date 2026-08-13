IIGD: Invesco Investment Grade Defensive ETF
今日IIGD汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点24.36和高点24.37进行交易。
关注Invesco Investment Grade Defensive ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
IIGD股票今天的价格是多少？
Invesco Investment Grade Defensive ETF股票今天的定价为24.37。它在24.36 - 24.37范围内交易，昨天的收盘价为24.34，交易量达到2。IIGD的实时价格图表显示了这些更新。
Invesco Investment Grade Defensive ETF股票是否支付股息？
Invesco Investment Grade Defensive ETF目前的价值为24.37。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.61%和USD。实时查看图表以跟踪IIGD走势。
如何购买IIGD股票？
您可以以24.37的当前价格购买Invesco Investment Grade Defensive ETF股票。订单通常设置在24.37或24.67附近，而2和0.04%显示市场活动。立即关注IIGD的实时图表更新。
如何投资IIGD股票？
投资Invesco Investment Grade Defensive ETF需要考虑年度范围24.22 - 24.99和当前价格24.37。许多人在以24.37或24.67下订单之前，会比较0.16%和。实时查看IIGD价格图表，了解每日变化。
Invesco Investment Grade Defensive ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Invesco Investment Grade Defensive ETF的最高价格是24.99。在24.22 - 24.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco Investment Grade Defensive ETF的绩效。
Invesco Investment Grade Defensive ETF股票的最低价格是多少？
Invesco Investment Grade Defensive ETF（IIGD）的最低价格为24.22。将其与当前的24.37和24.22 - 24.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IIGD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IIGD股票是什么时候拆分的？
Invesco Investment Grade Defensive ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.34和-1.61%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.34
- 开盘价
- 24.36
- 卖价
- 24.37
- 买价
- 24.67
- 最低价
- 24.36
- 最高价
- 24.37
- 交易量
- 2
- 日变化
- 0.12%
- 月变化
- 0.16%
- 6个月变化
- -2.05%
- 年变化
- -1.61%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%