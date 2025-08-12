- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
IGSB: iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
Курс IGSB за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.04, а максимальная — 52.09.
Следите за динамикой iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости IGSB
- IGSB: Not Keen On Intermediate Duration, Preferring Barbell Aproach (NASDAQ:IGSB)
- Фонды облигаций США: смешанные потоки, спрос на высокодоходные бумаги
- Corporate Credit: IGSB, LQD, And HYG In Focus (NYSEARCA:LQD)
- Beyond Cash: The Case For Short-Term Bonds
- IGSB: Not Compelling As Reinflation Risks Continue (NASDAQ:IGSB)
- US equity fund inflows ease as tech selloff weighs
- US equity funds see outflows on geopolitical worries
- Corporate Credit Spread Complacency: Neutral IGSB, Bearish HYG, Bullish IEF (NASDAQ:IEF)
- IGSB: Unemployment And Growth Mandate Focus Counter Credit Bets (NASDAQ:IGSB)
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IGSB сегодня?
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGSB) сегодня оценивается на уровне 52.04. Инструмент торгуется в пределах 52.04 - 52.09, вчерашнее закрытие составило 52.13, а торговый объем достиг 1711. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IGSB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF?
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF в настоящее время оценивается в 52.04. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.29% и USD. Отслеживайте движения IGSB на графике в реальном времени.
Как купить акции IGSB?
Вы можете купить акции iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGSB) по текущей цене 52.04. Ордера обычно размещаются около 52.04 или 52.34, тогда как 1711 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IGSB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IGSB?
Инвестирование в iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF предполагает учет годового диапазона 51.96 - 53.25 и текущей цены 52.04. Многие сравнивают 0.10% и -1.72% перед размещением ордеров на 52.04 или 52.34. Изучайте ежедневные изменения цены IGSB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF?
Самая высокая цена iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGSB) за последний год составила 53.25. Акции заметно колебались в пределах 51.96 - 53.25, сравнение с 52.13 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF?
Самая низкая цена iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGSB) за год составила 51.96. Сравнение с текущими 52.04 и 51.96 - 53.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IGSB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IGSB?
В прошлом iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 52.13 и -1.29% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 52.13
- Open
- 52.07
- Bid
- 52.04
- Ask
- 52.34
- Low
- 52.04
- High
- 52.09
- Объем
- 1.711 K
- Дневное изменение
- -0.17%
- Месячное изменение
- 0.10%
- 6-месячное изменение
- -1.72%
- Годовое изменение
- -1.29%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%