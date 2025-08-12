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IGSB: iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

52.04 USD 0.09 (0.17%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс IGSB за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.04, а максимальная — 52.09.

Следите за динамикой iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IGSB сегодня?

iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGSB) сегодня оценивается на уровне 52.04. Инструмент торгуется в пределах 52.04 - 52.09, вчерашнее закрытие составило 52.13, а торговый объем достиг 1711. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IGSB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF?

iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF в настоящее время оценивается в 52.04. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.29% и USD. Отслеживайте движения IGSB на графике в реальном времени.

Как купить акции IGSB?

Вы можете купить акции iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGSB) по текущей цене 52.04. Ордера обычно размещаются около 52.04 или 52.34, тогда как 1711 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IGSB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IGSB?

Инвестирование в iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF предполагает учет годового диапазона 51.96 - 53.25 и текущей цены 52.04. Многие сравнивают 0.10% и -1.72% перед размещением ордеров на 52.04 или 52.34. Изучайте ежедневные изменения цены IGSB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF?

Самая высокая цена iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGSB) за последний год составила 53.25. Акции заметно колебались в пределах 51.96 - 53.25, сравнение с 52.13 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF?

Самая низкая цена iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGSB) за год составила 51.96. Сравнение с текущими 52.04 и 51.96 - 53.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IGSB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IGSB?

В прошлом iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 52.13 и -1.29% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
52.04 52.09
Годовой диапазон
51.96 53.25
Предыдущее закрытие
52.13
Open
52.07
Bid
52.04
Ask
52.34
Low
52.04
High
52.09
Объем
1.711 K
Дневное изменение
-0.17%
Месячное изменение
0.10%
6-месячное изменение
-1.72%
Годовое изменение
-1.29%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%