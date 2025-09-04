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IGSB: iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

52.07 USD 0.03 (0.06%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IGSB汇率已更改0.06%。当日，交易品种以低点52.06和高点52.10进行交易。

关注iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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IGSB新闻

常见问题解答

IGSB股票今天的价格是多少？

iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF股票今天的定价为52.07。它在52.06 - 52.10范围内交易，昨天的收盘价为52.04，交易量达到2274。IGSB的实时价格图表显示了这些更新。

iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF股票是否支付股息？

iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF目前的价值为52.07。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.23%和USD。实时查看图表以跟踪IGSB走势。

如何购买IGSB股票？

您可以以52.07的当前价格购买iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF股票。订单通常设置在52.07或52.37附近，而2274和-0.04%显示市场活动。立即关注IGSB的实时图表更新。

如何投资IGSB股票？

投资iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF需要考虑年度范围51.96 - 53.25和当前价格52.07。许多人在以52.07或52.37下订单之前，会比较0.15%和。实时查看IGSB价格图表，了解每日变化。

iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF的最高价格是53.25。在51.96 - 53.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF的绩效。

iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF股票的最低价格是多少？

iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF（IGSB）的最低价格为51.96。将其与当前的52.07和51.96 - 53.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IGSB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IGSB股票是什么时候拆分的？

iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、52.04和-1.23%中可见。

日范围
52.06 52.10
年范围
51.96 53.25
前一天收盘价
52.04
开盘价
52.09
卖价
52.07
买价
52.37
最低价
52.06
最高价
52.10
交易量
2.274 K
日变化
0.06%
月变化
0.15%
6个月变化
-1.66%
年变化
-1.23%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%