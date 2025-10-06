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IGHG: ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged

77.88 USD 0.07 (0.09%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс IGHG за сегодня изменился на -0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 77.82, а максимальная — 77.97.

Следите за динамикой ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IGHG сегодня?

ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) сегодня оценивается на уровне 77.88. Инструмент торгуется в пределах 77.82 - 77.97, вчерашнее закрытие составило 77.95, а торговый объем достиг 49. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IGHG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged?

ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged в настоящее время оценивается в 77.88. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.35% и USD. Отслеживайте движения IGHG на графике в реальном времени.

Как купить акции IGHG?

Вы можете купить акции ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) по текущей цене 77.88. Ордера обычно размещаются около 77.88 или 78.18, тогда как 49 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IGHG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IGHG?

Инвестирование в ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged предполагает учет годового диапазона 77.05 - 79.33 и текущей цены 77.88. Многие сравнивают 0.05% и 0.72% перед размещением ордеров на 77.88 или 78.18. Изучайте ежедневные изменения цены IGHG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged?

Самая высокая цена ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) за последний год составила 79.33. Акции заметно колебались в пределах 77.05 - 79.33, сравнение с 77.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged?

Самая низкая цена ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) за год составила 77.05. Сравнение с текущими 77.88 и 77.05 - 79.33 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IGHG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IGHG?

В прошлом ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 77.95 и -0.35% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
77.82 77.97
Годовой диапазон
77.05 79.33
Предыдущее закрытие
77.95
Open
77.94
Bid
77.88
Ask
78.18
Low
77.82
High
77.97
Объем
49
Дневное изменение
-0.09%
Месячное изменение
0.05%
6-месячное изменение
0.72%
Годовое изменение
-0.35%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%