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IGHG: ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
Курс IGHG за сегодня изменился на -0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 77.82, а максимальная — 77.97.
Следите за динамикой ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IGHG сегодня?
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) сегодня оценивается на уровне 77.88. Инструмент торгуется в пределах 77.82 - 77.97, вчерашнее закрытие составило 77.95, а торговый объем достиг 49. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IGHG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged?
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged в настоящее время оценивается в 77.88. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.35% и USD. Отслеживайте движения IGHG на графике в реальном времени.
Как купить акции IGHG?
Вы можете купить акции ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) по текущей цене 77.88. Ордера обычно размещаются около 77.88 или 78.18, тогда как 49 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IGHG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IGHG?
Инвестирование в ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged предполагает учет годового диапазона 77.05 - 79.33 и текущей цены 77.88. Многие сравнивают 0.05% и 0.72% перед размещением ордеров на 77.88 или 78.18. Изучайте ежедневные изменения цены IGHG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged?
Самая высокая цена ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) за последний год составила 79.33. Акции заметно колебались в пределах 77.05 - 79.33, сравнение с 77.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged?
Самая низкая цена ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) за год составила 77.05. Сравнение с текущими 77.88 и 77.05 - 79.33 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IGHG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IGHG?
В прошлом ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 77.95 и -0.35% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 77.95
- Open
- 77.94
- Bid
- 77.88
- Ask
- 78.18
- Low
- 77.82
- High
- 77.97
- Объем
- 49
- Дневное изменение
- -0.09%
- Месячное изменение
- 0.05%
- 6-месячное изменение
- 0.72%
- Годовое изменение
- -0.35%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%