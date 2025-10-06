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IGHG: ProShares 投资级利率对冲 ETF

77.84 USD 0.04 (0.05%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IGHG汇率已更改-0.05%。当日，交易品种以低点77.74和高点77.90进行交易。

关注ProShares 投资级利率对冲 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IGHG新闻

常见问题解答

IGHG股票今天的价格是多少？

ProShares 投资级利率对冲 ETF股票今天的定价为77.84。它在77.74 - 77.90范围内交易，昨天的收盘价为77.88，交易量达到78。IGHG的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares 投资级利率对冲 ETF股票是否支付股息？

ProShares 投资级利率对冲 ETF目前的价值为77.84。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.40%和USD。实时查看图表以跟踪IGHG走势。

如何购买IGHG股票？

您可以以77.84的当前价格购买ProShares 投资级利率对冲 ETF股票。订单通常设置在77.84或78.14附近，而78和0.13%显示市场活动。立即关注IGHG的实时图表更新。

如何投资IGHG股票？

投资ProShares 投资级利率对冲 ETF需要考虑年度范围77.05 - 79.33和当前价格77.84。许多人在以77.84或78.14下订单之前，会比较0.00%和。实时查看IGHG价格图表，了解每日变化。

ProShares 投资级利率对冲 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares 投资级利率对冲 ETF的最高价格是79.33。在77.05 - 79.33内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares 投资级利率对冲 ETF的绩效。

ProShares 投资级利率对冲 ETF股票的最低价格是多少？

ProShares 投资级利率对冲 ETF（IGHG）的最低价格为77.05。将其与当前的77.84和77.05 - 79.33进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IGHG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IGHG股票是什么时候拆分的？

ProShares 投资级利率对冲 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、77.88和-0.40%中可见。

日范围
77.74 77.90
年范围
77.05 79.33
前一天收盘价
77.88
开盘价
77.74
卖价
77.84
买价
78.14
最低价
77.74
最高价
77.90
交易量
78
日变化
-0.05%
月变化
0.00%
6个月变化
0.67%
年变化
-0.40%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%