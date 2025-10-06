IGHG: ProShares 投资级利率对冲 ETF
今日IGHG汇率已更改-0.05%。当日，交易品种以低点77.74和高点77.90进行交易。
关注ProShares 投资级利率对冲 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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IGHG新闻
常见问题解答
IGHG股票今天的价格是多少？
ProShares 投资级利率对冲 ETF股票今天的定价为77.84。它在77.74 - 77.90范围内交易，昨天的收盘价为77.88，交易量达到78。IGHG的实时价格图表显示了这些更新。
ProShares 投资级利率对冲 ETF股票是否支付股息？
ProShares 投资级利率对冲 ETF目前的价值为77.84。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.40%和USD。实时查看图表以跟踪IGHG走势。
如何购买IGHG股票？
您可以以77.84的当前价格购买ProShares 投资级利率对冲 ETF股票。订单通常设置在77.84或78.14附近，而78和0.13%显示市场活动。立即关注IGHG的实时图表更新。
如何投资IGHG股票？
投资ProShares 投资级利率对冲 ETF需要考虑年度范围77.05 - 79.33和当前价格77.84。许多人在以77.84或78.14下订单之前，会比较0.00%和。实时查看IGHG价格图表，了解每日变化。
ProShares 投资级利率对冲 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ProShares 投资级利率对冲 ETF的最高价格是79.33。在77.05 - 79.33内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares 投资级利率对冲 ETF的绩效。
ProShares 投资级利率对冲 ETF股票的最低价格是多少？
ProShares 投资级利率对冲 ETF（IGHG）的最低价格为77.05。将其与当前的77.84和77.05 - 79.33进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IGHG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IGHG股票是什么时候拆分的？
ProShares 投资级利率对冲 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、77.88和-0.40%中可见。
- 前一天收盘价
- 77.88
- 开盘价
- 77.74
- 卖价
- 77.84
- 买价
- 78.14
- 最低价
- 77.74
- 最高价
- 77.90
- 交易量
- 78
- 日变化
- -0.05%
- 月变化
- 0.00%
- 6个月变化
- 0.67%
- 年变化
- -0.40%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%