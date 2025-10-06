IGHG股票今天的价格是多少？ ProShares 投资级利率对冲 ETF股票今天的定价为77.84。它在77.74 - 77.90范围内交易，昨天的收盘价为77.88，交易量达到78。IGHG的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares 投资级利率对冲 ETF股票是否支付股息？ ProShares 投资级利率对冲 ETF目前的价值为77.84。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.40%和USD。实时查看图表以跟踪IGHG走势。

如何购买IGHG股票？ 您可以以77.84的当前价格购买ProShares 投资级利率对冲 ETF股票。订单通常设置在77.84或78.14附近，而78和0.13%显示市场活动。立即关注IGHG的实时图表更新。

如何投资IGHG股票？ 投资ProShares 投资级利率对冲 ETF需要考虑年度范围77.05 - 79.33和当前价格77.84。许多人在以77.84或78.14下订单之前，会比较0.00%和。实时查看IGHG价格图表，了解每日变化。

ProShares 投资级利率对冲 ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，ProShares 投资级利率对冲 ETF的最高价格是79.33。在77.05 - 79.33内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares 投资级利率对冲 ETF的绩效。

ProShares 投资级利率对冲 ETF股票的最低价格是多少？ ProShares 投资级利率对冲 ETF（IGHG）的最低价格为77.05。将其与当前的77.84和77.05 - 79.33进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IGHG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。