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IBMP: iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
Курс IBMP за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.33, а максимальная — 25.37.
Следите за динамикой iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IBMP сегодня?
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) сегодня оценивается на уровне 25.36. Инструмент торгуется в пределах 25.33 - 25.37, вчерашнее закрытие составило 25.35, а торговый объем достиг 68. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IBMP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF?
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF в настоящее время оценивается в 25.36. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.28% и USD. Отслеживайте движения IBMP на графике в реальном времени.
Как купить акции IBMP?
Вы можете купить акции iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) по текущей цене 25.36. Ордера обычно размещаются около 25.36 или 25.66, тогда как 68 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IBMP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IBMP?
Инвестирование в iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF предполагает учет годового диапазона 25.30 - 25.57 и текущей цены 25.36. Многие сравнивают 0.08% и -0.47% перед размещением ордеров на 25.36 или 25.66. Изучайте ежедневные изменения цены IBMP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF?
Самая высокая цена iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) за последний год составила 25.57. Акции заметно колебались в пределах 25.30 - 25.57, сравнение с 25.35 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF?
Самая низкая цена iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) за год составила 25.30. Сравнение с текущими 25.36 и 25.30 - 25.57 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IBMP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IBMP?
В прошлом iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.35 и -0.28% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.35
- Open
- 25.35
- Bid
- 25.36
- Ask
- 25.66
- Low
- 25.33
- High
- 25.37
- Объем
- 68
- Дневное изменение
- 0.04%
- Месячное изменение
- 0.08%
- 6-месячное изменение
- -0.47%
- Годовое изменение
- -0.28%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%