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IBMP: iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF

25.34 USD 0.02 (0.08%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IBMP汇率已更改-0.08%。当日，交易品种以低点25.34和高点25.36进行交易。

关注iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IBMP新闻

常见问题解答

IBMP股票今天的价格是多少？

iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF股票今天的定价为25.34。它在25.34 - 25.36范围内交易，昨天的收盘价为25.36，交易量达到68。IBMP的实时价格图表显示了这些更新。

iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF股票是否支付股息？

iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF目前的价值为25.34。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.35%和USD。实时查看图表以跟踪IBMP走势。

如何购买IBMP股票？

您可以以25.34的当前价格购买iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF股票。订单通常设置在25.34或25.64附近，而68和-0.04%显示市场活动。立即关注IBMP的实时图表更新。

如何投资IBMP股票？

投资iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF需要考虑年度范围25.30 - 25.57和当前价格25.34。许多人在以25.34或25.64下订单之前，会比较0.00%和。实时查看IBMP价格图表，了解每日变化。

iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF的最高价格是25.57。在25.30 - 25.57内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF的绩效。

iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF股票的最低价格是多少？

iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF（IBMP）的最低价格为25.30。将其与当前的25.34和25.30 - 25.57进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IBMP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IBMP股票是什么时候拆分的？

iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.36和-0.35%中可见。

日范围
25.34 25.36
年范围
25.30 25.57
前一天收盘价
25.36
开盘价
25.35
卖价
25.34
买价
25.64
最低价
25.34
最高价
25.36
交易量
68
日变化
-0.08%
月变化
0.00%
6个月变化
-0.55%
年变化
-0.35%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%