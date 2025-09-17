Валюты / HYPD
HYPD
11.55 USD 0.01 (0.09%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HYPD за сегодня изменился на -0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.00, а максимальная — 13.36.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
11.00 13.36
Годовой диапазон
5.54 16.12
- Предыдущее закрытие
- 11.56
- Open
- 12.13
- Bid
- 11.55
- Ask
- 11.85
- Low
- 11.00
- High
- 13.36
- Объем
- 3.668 K
- Дневное изменение
- -0.09%
- Месячное изменение
- 94.12%
- 6-месячное изменение
- -15.88%
- Годовое изменение
- -15.88%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.