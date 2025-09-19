KurseKategorien
HYPD

11.96 USD 0.32 (2.61%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HYPD hat sich für heute um -2.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.28 bis zu einem Hoch von 12.36 gehandelt.

Tagesspanne
11.28 12.36
Jahresspanne
5.54 16.12
Vorheriger Schlusskurs
12.28
Eröffnung
11.73
Bid
11.96
Ask
12.26
Tief
11.28
Hoch
12.36
Volumen
911
Tagesänderung
-2.61%
Monatsänderung
101.01%
6-Monatsänderung
-12.89%
Jahresänderung
-12.89%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K