Валюты / HTO
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
HTO
48.31 USD 0.48 (0.98%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HTO за сегодня изменился на -0.98%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.23, а максимальная — 48.95.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
48.23 48.95
Годовой диапазон
47.55 55.94
- Предыдущее закрытие
- 48.79
- Open
- 48.70
- Bid
- 48.31
- Ask
- 48.61
- Low
- 48.23
- High
- 48.95
- Объем
- 292
- Дневное изменение
- -0.98%
- Месячное изменение
- -4.28%
- 6-месячное изменение
- -10.22%
- Годовое изменение
- -10.22%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.