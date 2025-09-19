Währungen / HTO
HTO
48.69 USD 0.23 (0.47%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HTO hat sich für heute um -0.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 48.56 bis zu einem Hoch von 49.27 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
48.56 49.27
Jahresspanne
47.55 55.94
- Vorheriger Schlusskurs
- 48.92
- Eröffnung
- 48.77
- Bid
- 48.69
- Ask
- 48.99
- Tief
- 48.56
- Hoch
- 49.27
- Volumen
- 44
- Tagesänderung
- -0.47%
- Monatsänderung
- -3.53%
- 6-Monatsänderung
- -9.51%
- Jahresänderung
- -9.51%
