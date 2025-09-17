Валюты / GSIW
GSIW: Garden Stage Limited
0.17 USD 0.03 (21.43%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GSIW за сегодня изменился на 21.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.15, а максимальная — 0.18.
Следите за динамикой Garden Stage Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
0.15 0.18
Годовой диапазон
0.09 2.59
- Предыдущее закрытие
- 0.14
- Open
- 0.15
- Bid
- 0.17
- Ask
- 0.47
- Low
- 0.15
- High
- 0.18
- Объем
- 2.920 K
- Дневное изменение
- 21.43%
- Месячное изменение
- 70.00%
- 6-месячное изменение
- -64.58%
- Годовое изменение
- -88.51%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.