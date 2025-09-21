QuotazioniSezioni
Valute / GSIW
GSIW: Garden Stage Limited

0.15 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GSIW ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.14 e ad un massimo di 0.15.

Segui le dinamiche di Garden Stage Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.14 0.15
Intervallo Annuale
0.09 2.59
Chiusura Precedente
0.15
Apertura
0.14
Bid
0.15
Ask
0.45
Minimo
0.14
Massimo
0.15
Volume
777
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
50.00%
Variazione Semestrale
-68.75%
Variazione Annuale
-89.86%
21 settembre, domenica