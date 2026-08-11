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GFEB: FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February

44.69 USD 0.02 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GFEB за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.69, а максимальная — 44.80.

Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GFEB сегодня?

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) сегодня оценивается на уровне 44.69. Инструмент торгуется в пределах 44.69 - 44.80, вчерашнее закрытие составило 44.71, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GFEB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February?

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February в настоящее время оценивается в 44.69. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.54% и USD. Отслеживайте движения GFEB на графике в реальном времени.

Как купить акции GFEB?

Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) по текущей цене 44.69. Ордера обычно размещаются около 44.69 или 44.99, тогда как 8 и -0.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GFEB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GFEB?

Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February предполагает учет годового диапазона 39.66 - 44.80 и текущей цены 44.69. Многие сравнивают 0.56% и 6.79% перед размещением ордеров на 44.69 или 44.99. Изучайте ежедневные изменения цены GFEB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February?

Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) за последний год составила 44.80. Акции заметно колебались в пределах 39.66 - 44.80, сравнение с 44.71 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February?

Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) за год составила 39.66. Сравнение с текущими 44.69 и 39.66 - 44.80 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GFEB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GFEB?

В прошлом FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 44.71 и 12.54% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
44.69 44.80
Годовой диапазон
39.66 44.80
Предыдущее закрытие
44.71
Open
44.80
Bid
44.69
Ask
44.99
Low
44.69
High
44.80
Объем
8
Дневное изменение
-0.04%
Месячное изменение
0.56%
6-месячное изменение
6.79%
Годовое изменение
12.54%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%