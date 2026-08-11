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GFEB: FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February
Курс GFEB за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.69, а максимальная — 44.80.
Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GFEB сегодня?
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) сегодня оценивается на уровне 44.69. Инструмент торгуется в пределах 44.69 - 44.80, вчерашнее закрытие составило 44.71, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GFEB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February?
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February в настоящее время оценивается в 44.69. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.54% и USD. Отслеживайте движения GFEB на графике в реальном времени.
Как купить акции GFEB?
Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) по текущей цене 44.69. Ордера обычно размещаются около 44.69 или 44.99, тогда как 8 и -0.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GFEB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GFEB?
Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February предполагает учет годового диапазона 39.66 - 44.80 и текущей цены 44.69. Многие сравнивают 0.56% и 6.79% перед размещением ордеров на 44.69 или 44.99. Изучайте ежедневные изменения цены GFEB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February?
Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) за последний год составила 44.80. Акции заметно колебались в пределах 39.66 - 44.80, сравнение с 44.71 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February?
Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) за год составила 39.66. Сравнение с текущими 44.69 и 39.66 - 44.80 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GFEB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GFEB?
В прошлом FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 44.71 и 12.54% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 44.71
- Open
- 44.80
- Bid
- 44.69
- Ask
- 44.99
- Low
- 44.69
- High
- 44.80
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- -0.04%
- Месячное изменение
- 0.56%
- 6-месячное изменение
- 6.79%
- Годовое изменение
- 12.54%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%