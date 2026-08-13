GFEB: FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February
今日GFEB汇率已更改-0.02%。当日，交易品种以低点44.68和高点44.77进行交易。
关注FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
GFEB股票今天的价格是多少？
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February股票今天的定价为44.68。它在44.68 - 44.77范围内交易，昨天的收盘价为44.69，交易量达到22。GFEB的实时价格图表显示了这些更新。
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February股票是否支付股息？
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February目前的价值为44.68。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.52%和USD。实时查看图表以跟踪GFEB走势。
如何购买GFEB股票？
您可以以44.68的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February股票。订单通常设置在44.68或44.98附近，而22和-0.13%显示市场活动。立即关注GFEB的实时图表更新。
如何投资GFEB股票？
投资FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February需要考虑年度范围39.66 - 44.80和当前价格44.68。许多人在以44.68或44.98下订单之前，会比较0.54%和。实时查看GFEB价格图表，了解每日变化。
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February的最高价格是44.80。在39.66 - 44.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February的绩效。
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February股票的最低价格是多少？
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February（GFEB）的最低价格为39.66。将其与当前的44.68和39.66 - 44.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GFEB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GFEB股票是什么时候拆分的？
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、44.69和12.52%中可见。
- 前一天收盘价
- 44.69
- 开盘价
- 44.74
- 卖价
- 44.68
- 买价
- 44.98
- 最低价
- 44.68
- 最高价
- 44.77
- 交易量
- 22
- 日变化
- -0.02%
- 月变化
- 0.54%
- 6个月变化
- 6.76%
- 年变化
- 12.52%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%