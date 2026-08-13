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GFEB: FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February

44.68 USD 0.01 (0.02%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GFEB汇率已更改-0.02%。当日，交易品种以低点44.68和高点44.77进行交易。

关注FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

GFEB股票今天的价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February股票今天的定价为44.68。它在44.68 - 44.77范围内交易，昨天的收盘价为44.69，交易量达到22。GFEB的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February股票是否支付股息？

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February目前的价值为44.68。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.52%和USD。实时查看图表以跟踪GFEB走势。

如何购买GFEB股票？

您可以以44.68的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February股票。订单通常设置在44.68或44.98附近，而22和-0.13%显示市场活动。立即关注GFEB的实时图表更新。

如何投资GFEB股票？

投资FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February需要考虑年度范围39.66 - 44.80和当前价格44.68。许多人在以44.68或44.98下订单之前，会比较0.54%和。实时查看GFEB价格图表，了解每日变化。

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February的最高价格是44.80。在39.66 - 44.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February的绩效。

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February股票的最低价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February（GFEB）的最低价格为39.66。将其与当前的44.68和39.66 - 44.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GFEB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GFEB股票是什么时候拆分的？

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、44.69和12.52%中可见。

日范围
44.68 44.77
年范围
39.66 44.80
前一天收盘价
44.69
开盘价
44.74
卖价
44.68
买价
44.98
最低价
44.68
最高价
44.77
交易量
22
日变化
-0.02%
月变化
0.54%
6个月变化
6.76%
年变化
12.52%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%