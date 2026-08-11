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GAUG: FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August
Курс GAUG за сегодня изменился на -0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.89, а максимальная — 41.98.
Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GAUG сегодня?
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) сегодня оценивается на уровне 41.90. Инструмент торгуется в пределах 41.89 - 41.98, вчерашнее закрытие составило 41.92, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GAUG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August?
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August в настоящее время оценивается в 41.90. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.02% и USD. Отслеживайте движения GAUG на графике в реальном времени.
Как купить акции GAUG?
Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) по текущей цене 41.90. Ордера обычно размещаются около 41.90 или 42.20, тогда как 10 и -0.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GAUG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GAUG?
Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August предполагает учет годового диапазона 37.62 - 41.98 и текущей цены 41.90. Многие сравнивают 0.05% и 6.10% перед размещением ордеров на 41.90 или 42.20. Изучайте ежедневные изменения цены GAUG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August?
Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) за последний год составила 41.98. Акции заметно колебались в пределах 37.62 - 41.98, сравнение с 41.92 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August?
Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) за год составила 37.62. Сравнение с текущими 41.90 и 37.62 - 41.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GAUG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GAUG?
В прошлом FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.92 и 11.02% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 41.92
- Open
- 41.98
- Bid
- 41.90
- Ask
- 42.20
- Low
- 41.89
- High
- 41.98
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- -0.05%
- Месячное изменение
- 0.05%
- 6-месячное изменение
- 6.10%
- Годовое изменение
- 11.02%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%