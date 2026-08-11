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GAUG: FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August

41.90 USD 0.02 (0.05%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GAUG за сегодня изменился на -0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.89, а максимальная — 41.98.

Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GAUG сегодня?

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) сегодня оценивается на уровне 41.90. Инструмент торгуется в пределах 41.89 - 41.98, вчерашнее закрытие составило 41.92, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GAUG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August?

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August в настоящее время оценивается в 41.90. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.02% и USD. Отслеживайте движения GAUG на графике в реальном времени.

Как купить акции GAUG?

Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) по текущей цене 41.90. Ордера обычно размещаются около 41.90 или 42.20, тогда как 10 и -0.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GAUG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GAUG?

Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August предполагает учет годового диапазона 37.62 - 41.98 и текущей цены 41.90. Многие сравнивают 0.05% и 6.10% перед размещением ордеров на 41.90 или 42.20. Изучайте ежедневные изменения цены GAUG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August?

Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) за последний год составила 41.98. Акции заметно колебались в пределах 37.62 - 41.98, сравнение с 41.92 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August?

Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) за год составила 37.62. Сравнение с текущими 41.90 и 37.62 - 41.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GAUG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GAUG?

В прошлом FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.92 и 11.02% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
41.89 41.98
Годовой диапазон
37.62 41.98
Предыдущее закрытие
41.92
Open
41.98
Bid
41.90
Ask
42.20
Low
41.89
High
41.98
Объем
10
Дневное изменение
-0.05%
Месячное изменение
0.05%
6-месячное изменение
6.10%
Годовое изменение
11.02%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%