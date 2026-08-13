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GAUG: FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August

41.94 USD 0.04 (0.10%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GAUG汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点41.90和高点41.95进行交易。

关注FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • D1
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常见问题解答

GAUG股票今天的价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August股票今天的定价为41.94。它在41.90 - 41.95范围内交易，昨天的收盘价为41.90，交易量达到33。GAUG的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August股票是否支付股息？

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August目前的价值为41.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.13%和USD。实时查看图表以跟踪GAUG走势。

如何购买GAUG股票？

您可以以41.94的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August股票。订单通常设置在41.94或42.24附近，而33和0.07%显示市场活动。立即关注GAUG的实时图表更新。

如何投资GAUG股票？

投资FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August需要考虑年度范围37.62 - 41.98和当前价格41.94。许多人在以41.94或42.24下订单之前，会比较0.14%和。实时查看GAUG价格图表，了解每日变化。

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August的最高价格是41.98。在37.62 - 41.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August的绩效。

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August股票的最低价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August（GAUG）的最低价格为37.62。将其与当前的41.94和37.62 - 41.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GAUG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GAUG股票是什么时候拆分的？

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.90和11.13%中可见。

日范围
41.90 41.95
年范围
37.62 41.98
前一天收盘价
41.90
开盘价
41.91
卖价
41.94
买价
42.24
最低价
41.90
最高价
41.95
交易量
33
日变化
0.10%
月变化
0.14%
6个月变化
6.20%
年变化
11.13%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%