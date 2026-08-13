GAUG股票今天的价格是多少？ FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August股票今天的定价为41.94。它在41.90 - 41.95范围内交易，昨天的收盘价为41.90，交易量达到33。GAUG的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August股票是否支付股息？ FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August目前的价值为41.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.13%和USD。实时查看图表以跟踪GAUG走势。

如何购买GAUG股票？ 您可以以41.94的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August股票。订单通常设置在41.94或42.24附近，而33和0.07%显示市场活动。立即关注GAUG的实时图表更新。

如何投资GAUG股票？ 投资FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August需要考虑年度范围37.62 - 41.98和当前价格41.94。许多人在以41.94或42.24下订单之前，会比较0.14%和。实时查看GAUG价格图表，了解每日变化。

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August的最高价格是41.98。在37.62 - 41.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August的绩效。

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August股票的最低价格是多少？ FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August（GAUG）的最低价格为37.62。将其与当前的41.94和37.62 - 41.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GAUG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。