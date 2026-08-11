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GAA: Cambria Global Asset Allocation ETF
Курс GAA за сегодня изменился на 0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.51, а максимальная — 35.54.
Следите за динамикой Cambria Global Asset Allocation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GAA сегодня?
Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) сегодня оценивается на уровне 35.52. Инструмент торгуется в пределах 35.51 - 35.54, вчерашнее закрытие составило 35.41, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GAA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Cambria Global Asset Allocation ETF?
Cambria Global Asset Allocation ETF в настоящее время оценивается в 35.52. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.37% и USD. Отслеживайте движения GAA на графике в реальном времени.
Как купить акции GAA?
Вы можете купить акции Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) по текущей цене 35.52. Ордера обычно размещаются около 35.52 или 35.82, тогда как 3 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GAA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GAA?
Инвестирование в Cambria Global Asset Allocation ETF предполагает учет годового диапазона 31.21 - 35.54 и текущей цены 35.52. Многие сравнивают 1.75% и 1.86% перед размещением ордеров на 35.52 или 35.82. Изучайте ежедневные изменения цены GAA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Cambria Global Asset Allocation ETF?
Самая высокая цена Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) за последний год составила 35.54. Акции заметно колебались в пределах 31.21 - 35.54, сравнение с 35.41 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Cambria Global Asset Allocation ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Cambria Global Asset Allocation ETF?
Самая низкая цена Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) за год составила 31.21. Сравнение с текущими 35.52 и 31.21 - 35.54 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GAA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GAA?
В прошлом Cambria Global Asset Allocation ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.41 и 13.37% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 35.41
- Open
- 35.54
- Bid
- 35.52
- Ask
- 35.82
- Low
- 35.51
- High
- 35.54
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 0.31%
- Месячное изменение
- 1.75%
- 6-месячное изменение
- 1.86%
- Годовое изменение
- 13.37%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%