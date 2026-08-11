КотировкиРазделы
Валюты / GAA
Назад в Рынок акций США

GAA: Cambria Global Asset Allocation ETF

35.52 USD 0.11 (0.31%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GAA за сегодня изменился на 0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.51, а максимальная — 35.54.

Следите за динамикой Cambria Global Asset Allocation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GAA сегодня?

Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) сегодня оценивается на уровне 35.52. Инструмент торгуется в пределах 35.51 - 35.54, вчерашнее закрытие составило 35.41, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GAA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Cambria Global Asset Allocation ETF?

Cambria Global Asset Allocation ETF в настоящее время оценивается в 35.52. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.37% и USD. Отслеживайте движения GAA на графике в реальном времени.

Как купить акции GAA?

Вы можете купить акции Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) по текущей цене 35.52. Ордера обычно размещаются около 35.52 или 35.82, тогда как 3 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GAA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GAA?

Инвестирование в Cambria Global Asset Allocation ETF предполагает учет годового диапазона 31.21 - 35.54 и текущей цены 35.52. Многие сравнивают 1.75% и 1.86% перед размещением ордеров на 35.52 или 35.82. Изучайте ежедневные изменения цены GAA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Cambria Global Asset Allocation ETF?

Самая высокая цена Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) за последний год составила 35.54. Акции заметно колебались в пределах 31.21 - 35.54, сравнение с 35.41 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Cambria Global Asset Allocation ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Cambria Global Asset Allocation ETF?

Самая низкая цена Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) за год составила 31.21. Сравнение с текущими 35.52 и 31.21 - 35.54 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GAA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GAA?

В прошлом Cambria Global Asset Allocation ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.41 и 13.37% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
35.51 35.54
Годовой диапазон
31.21 35.54
Предыдущее закрытие
35.41
Open
35.54
Bid
35.52
Ask
35.82
Low
35.51
High
35.54
Объем
3
Дневное изменение
0.31%
Месячное изменение
1.75%
6-месячное изменение
1.86%
Годовое изменение
13.37%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%