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GAA: Cambria Global Asset Allocation ETF

35.57 USD 0.05 (0.14%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GAA汇率已更改0.14%。当日，交易品种以低点35.56和高点36.04进行交易。

关注Cambria Global Asset Allocation ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GAA股票今天的价格是多少？

Cambria Global Asset Allocation ETF股票今天的定价为35.57。它在35.56 - 36.04范围内交易，昨天的收盘价为35.52，交易量达到17。GAA的实时价格图表显示了这些更新。

Cambria Global Asset Allocation ETF股票是否支付股息？

Cambria Global Asset Allocation ETF目前的价值为35.57。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.53%和USD。实时查看图表以跟踪GAA走势。

如何购买GAA股票？

您可以以35.57的当前价格购买Cambria Global Asset Allocation ETF股票。订单通常设置在35.57或35.87附近，而17和0.03%显示市场活动。立即关注GAA的实时图表更新。

如何投资GAA股票？

投资Cambria Global Asset Allocation ETF需要考虑年度范围31.21 - 36.04和当前价格35.57。许多人在以35.57或35.87下订单之前，会比较1.89%和。实时查看GAA价格图表，了解每日变化。

Cambria Global Asset Allocation ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Cambria Global Asset Allocation ETF的最高价格是36.04。在31.21 - 36.04内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Cambria Global Asset Allocation ETF的绩效。

Cambria Global Asset Allocation ETF股票的最低价格是多少？

Cambria Global Asset Allocation ETF（GAA）的最低价格为31.21。将其与当前的35.57和31.21 - 36.04进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GAA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GAA股票是什么时候拆分的？

Cambria Global Asset Allocation ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.52和13.53%中可见。

日范围
35.56 36.04
年范围
31.21 36.04
前一天收盘价
35.52
开盘价
35.56
卖价
35.57
买价
35.87
最低价
35.56
最高价
36.04
交易量
17
日变化
0.14%
月变化
1.89%
6个月变化
2.01%
年变化
13.53%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%