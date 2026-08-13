GAA: Cambria Global Asset Allocation ETF
今日GAA汇率已更改0.14%。当日，交易品种以低点35.56和高点36.04进行交易。
关注Cambria Global Asset Allocation ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
GAA股票今天的价格是多少？
Cambria Global Asset Allocation ETF股票今天的定价为35.57。它在35.56 - 36.04范围内交易，昨天的收盘价为35.52，交易量达到17。GAA的实时价格图表显示了这些更新。
Cambria Global Asset Allocation ETF股票是否支付股息？
Cambria Global Asset Allocation ETF目前的价值为35.57。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.53%和USD。实时查看图表以跟踪GAA走势。
如何购买GAA股票？
您可以以35.57的当前价格购买Cambria Global Asset Allocation ETF股票。订单通常设置在35.57或35.87附近，而17和0.03%显示市场活动。立即关注GAA的实时图表更新。
如何投资GAA股票？
投资Cambria Global Asset Allocation ETF需要考虑年度范围31.21 - 36.04和当前价格35.57。许多人在以35.57或35.87下订单之前，会比较1.89%和。实时查看GAA价格图表，了解每日变化。
Cambria Global Asset Allocation ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Cambria Global Asset Allocation ETF的最高价格是36.04。在31.21 - 36.04内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Cambria Global Asset Allocation ETF的绩效。
Cambria Global Asset Allocation ETF股票的最低价格是多少？
Cambria Global Asset Allocation ETF（GAA）的最低价格为31.21。将其与当前的35.57和31.21 - 36.04进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GAA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GAA股票是什么时候拆分的？
Cambria Global Asset Allocation ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.52和13.53%中可见。
- 前一天收盘价
- 35.52
- 开盘价
- 35.56
- 卖价
- 35.57
- 买价
- 35.87
- 最低价
- 35.56
- 最高价
- 36.04
- 交易量
- 17
- 日变化
- 0.14%
- 月变化
- 1.89%
- 6个月变化
- 2.01%
- 年变化
- 13.53%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%