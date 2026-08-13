GAA股票今天的价格是多少？ Cambria Global Asset Allocation ETF股票今天的定价为35.57。它在35.56 - 36.04范围内交易，昨天的收盘价为35.52，交易量达到17。GAA的实时价格图表显示了这些更新。

Cambria Global Asset Allocation ETF股票是否支付股息？ Cambria Global Asset Allocation ETF目前的价值为35.57。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.53%和USD。实时查看图表以跟踪GAA走势。

如何购买GAA股票？ 您可以以35.57的当前价格购买Cambria Global Asset Allocation ETF股票。订单通常设置在35.57或35.87附近，而17和0.03%显示市场活动。立即关注GAA的实时图表更新。

如何投资GAA股票？ 投资Cambria Global Asset Allocation ETF需要考虑年度范围31.21 - 36.04和当前价格35.57。许多人在以35.57或35.87下订单之前，会比较1.89%和。实时查看GAA价格图表，了解每日变化。

Cambria Global Asset Allocation ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Cambria Global Asset Allocation ETF的最高价格是36.04。在31.21 - 36.04内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Cambria Global Asset Allocation ETF的绩效。

Cambria Global Asset Allocation ETF股票的最低价格是多少？ Cambria Global Asset Allocation ETF（GAA）的最低价格为31.21。将其与当前的35.57和31.21 - 36.04进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GAA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。