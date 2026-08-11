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FSEP: FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - September
Курс FSEP за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 56.30, а максимальная — 56.39.
Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - September. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
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- H4
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FSEP сегодня?
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) сегодня оценивается на уровне 56.35. Инструмент торгуется в пределах 56.30 - 56.39, вчерашнее закрытие составило 56.32, а торговый объем достиг 20. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FSEP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - September?
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - September в настоящее время оценивается в 56.35. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.30% и USD. Отслеживайте движения FSEP на графике в реальном времени.
Как купить акции FSEP?
Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) по текущей цене 56.35. Ордера обычно размещаются около 56.35 или 56.65, тогда как 20 и 0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FSEP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FSEP?
Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - September предполагает учет годового диапазона 49.14 - 56.39 и текущей цены 56.35. Многие сравнивают 0.95% и 9.08% перед размещением ордеров на 56.35 или 56.65. Изучайте ежедневные изменения цены FSEP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - September?
Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) за последний год составила 56.39. Акции заметно колебались в пределах 49.14 - 56.39, сравнение с 56.32 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - September на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - September?
Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) за год составила 49.14. Сравнение с текущими 56.35 и 49.14 - 56.39 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FSEP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FSEP?
В прошлом FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - September проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 56.32 и 14.30% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 56.32
- Open
- 56.31
- Bid
- 56.35
- Ask
- 56.65
- Low
- 56.30
- High
- 56.39
- Объем
- 20
- Дневное изменение
- 0.05%
- Месячное изменение
- 0.95%
- 6-месячное изменение
- 9.08%
- Годовое изменение
- 14.30%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%