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FSEP: FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

56.35 USD 0.03 (0.05%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FSEP за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 56.30, а максимальная — 56.39.

Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - September. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FSEP сегодня?

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) сегодня оценивается на уровне 56.35. Инструмент торгуется в пределах 56.30 - 56.39, вчерашнее закрытие составило 56.32, а торговый объем достиг 20. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FSEP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - September?

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - September в настоящее время оценивается в 56.35. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.30% и USD. Отслеживайте движения FSEP на графике в реальном времени.

Как купить акции FSEP?

Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) по текущей цене 56.35. Ордера обычно размещаются около 56.35 или 56.65, тогда как 20 и 0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FSEP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FSEP?

Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - September предполагает учет годового диапазона 49.14 - 56.39 и текущей цены 56.35. Многие сравнивают 0.95% и 9.08% перед размещением ордеров на 56.35 или 56.65. Изучайте ежедневные изменения цены FSEP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - September?

Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) за последний год составила 56.39. Акции заметно колебались в пределах 49.14 - 56.39, сравнение с 56.32 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - September на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - September?

Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) за год составила 49.14. Сравнение с текущими 56.35 и 49.14 - 56.39 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FSEP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FSEP?

В прошлом FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - September проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 56.32 и 14.30% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
56.30 56.39
Годовой диапазон
49.14 56.39
Предыдущее закрытие
56.32
Open
56.31
Bid
56.35
Ask
56.65
Low
56.30
High
56.39
Объем
20
Дневное изменение
0.05%
Месячное изменение
0.95%
6-месячное изменение
9.08%
Годовое изменение
14.30%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%