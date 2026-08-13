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FSEP: FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

56.32 USD 0.03 (0.05%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FSEP汇率已更改-0.05%。当日，交易品种以低点56.29和高点56.37进行交易。

关注FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - September动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FSEP股票今天的价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - September股票今天的定价为56.32。它在56.29 - 56.37范围内交易，昨天的收盘价为56.35，交易量达到44。FSEP的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - September股票是否支付股息？

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - September目前的价值为56.32。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.24%和USD。实时查看图表以跟踪FSEP走势。

如何购买FSEP股票？

您可以以56.32的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - September股票。订单通常设置在56.32或56.62附近，而44和0.00%显示市场活动。立即关注FSEP的实时图表更新。

如何投资FSEP股票？

投资FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - September需要考虑年度范围49.14 - 56.39和当前价格56.32。许多人在以56.32或56.62下订单之前，会比较0.90%和。实时查看FSEP价格图表，了解每日变化。

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - September股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - September的最高价格是56.39。在49.14 - 56.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - September的绩效。

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - September股票的最低价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - September（FSEP）的最低价格为49.14。将其与当前的56.32和49.14 - 56.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FSEP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FSEP股票是什么时候拆分的？

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - September历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、56.35和14.24%中可见。

日范围
56.29 56.37
年范围
49.14 56.39
前一天收盘价
56.35
开盘价
56.32
卖价
56.32
买价
56.62
最低价
56.29
最高价
56.37
交易量
44
日变化
-0.05%
月变化
0.90%
6个月变化
9.02%
年变化
14.24%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%