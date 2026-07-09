КотировкиРазделы
Валюты / FLCH
Назад в Рынок акций США

FLCH: Franklin FTSE China ETF

22.51 USD 0.13 (0.58%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FLCH за сегодня изменился на 0.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.35, а максимальная — 22.53.

Следите за динамикой Franklin FTSE China ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости FLCH

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FLCH сегодня?

Franklin FTSE China ETF (FLCH) сегодня оценивается на уровне 22.51. Инструмент торгуется в пределах 22.35 - 22.53, вчерашнее закрытие составило 22.38, а торговый объем достиг 68. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLCH в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin FTSE China ETF?

Franklin FTSE China ETF в настоящее время оценивается в 22.51. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -6.48% и USD. Отслеживайте движения FLCH на графике в реальном времени.

Как купить акции FLCH?

Вы можете купить акции Franklin FTSE China ETF (FLCH) по текущей цене 22.51. Ордера обычно размещаются около 22.51 или 22.81, тогда как 68 и 0.45% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FLCH на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FLCH?

Инвестирование в Franklin FTSE China ETF предполагает учет годового диапазона 20.05 - 26.51 и текущей цены 22.51. Многие сравнивают 1.63% и -3.18% перед размещением ордеров на 22.51 или 22.81. Изучайте ежедневные изменения цены FLCH на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Franklin FTSE China ETF?

Самая высокая цена Franklin FTSE China ETF (FLCH) за последний год составила 26.51. Акции заметно колебались в пределах 20.05 - 26.51, сравнение с 22.38 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin FTSE China ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Franklin FTSE China ETF?

Самая низкая цена Franklin FTSE China ETF (FLCH) за год составила 20.05. Сравнение с текущими 22.51 и 20.05 - 26.51 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FLCH во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FLCH?

В прошлом Franklin FTSE China ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.38 и -6.48% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
22.35 22.53
Годовой диапазон
20.05 26.51
Предыдущее закрытие
22.38
Open
22.41
Bid
22.51
Ask
22.81
Low
22.35
High
22.53
Объем
68
Дневное изменение
0.58%
Месячное изменение
1.63%
6-месячное изменение
-3.18%
Годовое изменение
-6.48%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%