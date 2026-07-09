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FLCH: Franklin FTSE China ETF

22.05 USD 0.46 (2.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FLCH汇率已更改-2.04%。当日，交易品种以低点22.05和高点22.13进行交易。

关注Franklin FTSE China ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FLCH新闻

常见问题解答

FLCH股票今天的价格是多少？

Franklin FTSE China ETF股票今天的定价为22.05。它在22.05 - 22.13范围内交易，昨天的收盘价为22.51，交易量达到51。FLCH的实时价格图表显示了这些更新。

Franklin FTSE China ETF股票是否支付股息？

Franklin FTSE China ETF目前的价值为22.05。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-8.39%和USD。实时查看图表以跟踪FLCH走势。

如何购买FLCH股票？

您可以以22.05的当前价格购买Franklin FTSE China ETF股票。订单通常设置在22.05或22.35附近，而51和-0.32%显示市场活动。立即关注FLCH的实时图表更新。

如何投资FLCH股票？

投资Franklin FTSE China ETF需要考虑年度范围20.05 - 26.51和当前价格22.05。许多人在以22.05或22.35下订单之前，会比较-0.45%和。实时查看FLCH价格图表，了解每日变化。

Franklin FTSE China ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Franklin FTSE China ETF的最高价格是26.51。在20.05 - 26.51内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin FTSE China ETF的绩效。

Franklin FTSE China ETF股票的最低价格是多少？

Franklin FTSE China ETF（FLCH）的最低价格为20.05。将其与当前的22.05和20.05 - 26.51进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLCH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FLCH股票是什么时候拆分的？

Franklin FTSE China ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.51和-8.39%中可见。

日范围
22.05 22.13
年范围
20.05 26.51
前一天收盘价
22.51
开盘价
22.12
卖价
22.05
买价
22.35
最低价
22.05
最高价
22.13
交易量
51
日变化
-2.04%
月变化
-0.45%
6个月变化
-5.16%
年变化
-8.39%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%