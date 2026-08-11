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DYNB: Hartford Dynamic Bond ETF

38.91 USD 0.08 (0.21%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DYNB за сегодня изменился на -0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.91, а максимальная — 38.97.

Следите за динамикой Hartford Dynamic Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DYNB сегодня?

Hartford Dynamic Bond ETF (DYNB) сегодня оценивается на уровне 38.91. Инструмент торгуется в пределах 38.91 - 38.97, вчерашнее закрытие составило 38.99, а торговый объем достиг 34. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DYNB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Hartford Dynamic Bond ETF?

Hartford Dynamic Bond ETF в настоящее время оценивается в 38.91. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.73% и USD. Отслеживайте движения DYNB на графике в реальном времени.

Как купить акции DYNB?

Вы можете купить акции Hartford Dynamic Bond ETF (DYNB) по текущей цене 38.91. Ордера обычно размещаются около 38.91 или 39.21, тогда как 34 и -0.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DYNB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DYNB?

Инвестирование в Hartford Dynamic Bond ETF предполагает учет годового диапазона 38.73 - 40.39 и текущей цены 38.91. Многие сравнивают 0.15% и -2.51% перед размещением ордеров на 38.91 или 39.21. Изучайте ежедневные изменения цены DYNB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Hartford Dynamic Bond ETF?

Самая высокая цена Hartford Dynamic Bond ETF (DYNB) за последний год составила 40.39. Акции заметно колебались в пределах 38.73 - 40.39, сравнение с 38.99 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Hartford Dynamic Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Hartford Dynamic Bond ETF?

Самая низкая цена Hartford Dynamic Bond ETF (DYNB) за год составила 38.73. Сравнение с текущими 38.91 и 38.73 - 40.39 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DYNB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DYNB?

В прошлом Hartford Dynamic Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 38.99 и -2.73% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
38.91 38.97
Годовой диапазон
38.73 40.39
Предыдущее закрытие
38.99
Open
38.97
Bid
38.91
Ask
39.21
Low
38.91
High
38.97
Объем
34
Дневное изменение
-0.21%
Месячное изменение
0.15%
6-месячное изменение
-2.51%
Годовое изменение
-2.73%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%