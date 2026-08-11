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DYNB: Hartford Dynamic Bond ETF
Курс DYNB за сегодня изменился на -0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.91, а максимальная — 38.97.
Следите за динамикой Hartford Dynamic Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DYNB сегодня?
Hartford Dynamic Bond ETF (DYNB) сегодня оценивается на уровне 38.91. Инструмент торгуется в пределах 38.91 - 38.97, вчерашнее закрытие составило 38.99, а торговый объем достиг 34. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DYNB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Hartford Dynamic Bond ETF?
Hartford Dynamic Bond ETF в настоящее время оценивается в 38.91. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.73% и USD. Отслеживайте движения DYNB на графике в реальном времени.
Как купить акции DYNB?
Вы можете купить акции Hartford Dynamic Bond ETF (DYNB) по текущей цене 38.91. Ордера обычно размещаются около 38.91 или 39.21, тогда как 34 и -0.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DYNB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DYNB?
Инвестирование в Hartford Dynamic Bond ETF предполагает учет годового диапазона 38.73 - 40.39 и текущей цены 38.91. Многие сравнивают 0.15% и -2.51% перед размещением ордеров на 38.91 или 39.21. Изучайте ежедневные изменения цены DYNB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Hartford Dynamic Bond ETF?
Самая высокая цена Hartford Dynamic Bond ETF (DYNB) за последний год составила 40.39. Акции заметно колебались в пределах 38.73 - 40.39, сравнение с 38.99 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Hartford Dynamic Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Hartford Dynamic Bond ETF?
Самая низкая цена Hartford Dynamic Bond ETF (DYNB) за год составила 38.73. Сравнение с текущими 38.91 и 38.73 - 40.39 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DYNB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DYNB?
В прошлом Hartford Dynamic Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 38.99 и -2.73% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 38.99
- Open
- 38.97
- Bid
- 38.91
- Ask
- 39.21
- Low
- 38.91
- High
- 38.97
- Объем
- 34
- Дневное изменение
- -0.21%
- Месячное изменение
- 0.15%
- 6-месячное изменение
- -2.51%
- Годовое изменение
- -2.73%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%