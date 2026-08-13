DYNB: Hartford Dynamic Bond ETF
今日DYNB汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点38.90和高点38.91进行交易。
关注Hartford Dynamic Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
DYNB股票今天的价格是多少？
Hartford Dynamic Bond ETF股票今天的定价为38.91。它在38.90 - 38.91范围内交易，昨天的收盘价为38.91，交易量达到5。DYNB的实时价格图表显示了这些更新。
Hartford Dynamic Bond ETF股票是否支付股息？
Hartford Dynamic Bond ETF目前的价值为38.91。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.73%和USD。实时查看图表以跟踪DYNB走势。
如何购买DYNB股票？
您可以以38.91的当前价格购买Hartford Dynamic Bond ETF股票。订单通常设置在38.91或39.21附近，而5和0.03%显示市场活动。立即关注DYNB的实时图表更新。
如何投资DYNB股票？
投资Hartford Dynamic Bond ETF需要考虑年度范围38.73 - 40.39和当前价格38.91。许多人在以38.91或39.21下订单之前，会比较0.15%和。实时查看DYNB价格图表，了解每日变化。
Hartford Dynamic Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Hartford Dynamic Bond ETF的最高价格是40.39。在38.73 - 40.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Hartford Dynamic Bond ETF的绩效。
Hartford Dynamic Bond ETF股票的最低价格是多少？
Hartford Dynamic Bond ETF（DYNB）的最低价格为38.73。将其与当前的38.91和38.73 - 40.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DYNB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DYNB股票是什么时候拆分的？
Hartford Dynamic Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、38.91和-2.73%中可见。
- 前一天收盘价
- 38.91
- 开盘价
- 38.90
- 卖价
- 38.91
- 买价
- 39.21
- 最低价
- 38.90
- 最高价
- 38.91
- 交易量
- 5
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.15%
- 6个月变化
- -2.51%
- 年变化
- -2.73%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%