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DYNB: Hartford Dynamic Bond ETF

38.91 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DYNB汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点38.90和高点38.91进行交易。

关注Hartford Dynamic Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DYNB股票今天的价格是多少？

Hartford Dynamic Bond ETF股票今天的定价为38.91。它在38.90 - 38.91范围内交易，昨天的收盘价为38.91，交易量达到5。DYNB的实时价格图表显示了这些更新。

Hartford Dynamic Bond ETF股票是否支付股息？

Hartford Dynamic Bond ETF目前的价值为38.91。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.73%和USD。实时查看图表以跟踪DYNB走势。

如何购买DYNB股票？

您可以以38.91的当前价格购买Hartford Dynamic Bond ETF股票。订单通常设置在38.91或39.21附近，而5和0.03%显示市场活动。立即关注DYNB的实时图表更新。

如何投资DYNB股票？

投资Hartford Dynamic Bond ETF需要考虑年度范围38.73 - 40.39和当前价格38.91。许多人在以38.91或39.21下订单之前，会比较0.15%和。实时查看DYNB价格图表，了解每日变化。

Hartford Dynamic Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Hartford Dynamic Bond ETF的最高价格是40.39。在38.73 - 40.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Hartford Dynamic Bond ETF的绩效。

Hartford Dynamic Bond ETF股票的最低价格是多少？

Hartford Dynamic Bond ETF（DYNB）的最低价格为38.73。将其与当前的38.91和38.73 - 40.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DYNB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DYNB股票是什么时候拆分的？

Hartford Dynamic Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、38.91和-2.73%中可见。

日范围
38.90 38.91
年范围
38.73 40.39
前一天收盘价
38.91
开盘价
38.90
卖价
38.91
买价
39.21
最低价
38.90
最高价
38.91
交易量
5
日变化
0.00%
月变化
0.15%
6个月变化
-2.51%
年变化
-2.73%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%