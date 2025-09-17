КотировкиРазделы
Валюты / CYCN
Назад в Рынок акций США

CYCN: Cyclerion Therapeutics Inc

2.45 USD 0.06 (2.51%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CYCN за сегодня изменился на 2.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.36, а максимальная — 2.59.

Следите за динамикой Cyclerion Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Дневной диапазон
2.36 2.59
Годовой диапазон
1.27 9.44
Предыдущее закрытие
2.39
Open
2.53
Bid
2.45
Ask
2.75
Low
2.36
High
2.59
Объем
45
Дневное изменение
2.51%
Месячное изменение
-2.00%
6-месячное изменение
-3.92%
Годовое изменение
-2.78%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.