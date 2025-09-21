Valute / CYCN
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
CYCN: Cyclerion Therapeutics Inc
2.38 USD 0.04 (1.71%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CYCN ha avuto una variazione del 1.71% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.34 e ad un massimo di 2.50.
Segui le dinamiche di Cyclerion Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
2.34 2.50
Intervallo Annuale
1.27 9.44
- Chiusura Precedente
- 2.34
- Apertura
- 2.36
- Bid
- 2.38
- Ask
- 2.68
- Minimo
- 2.34
- Massimo
- 2.50
- Volume
- 38
- Variazione giornaliera
- 1.71%
- Variazione Mensile
- -4.80%
- Variazione Semestrale
- -6.67%
- Variazione Annuale
- -5.56%
21 settembre, domenica