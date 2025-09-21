QuotazioniSezioni
Valute / CYCN
Tornare a Azioni

CYCN: Cyclerion Therapeutics Inc

2.38 USD 0.04 (1.71%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CYCN ha avuto una variazione del 1.71% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.34 e ad un massimo di 2.50.

Segui le dinamiche di Cyclerion Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
2.34 2.50
Intervallo Annuale
1.27 9.44
Chiusura Precedente
2.34
Apertura
2.36
Bid
2.38
Ask
2.68
Minimo
2.34
Massimo
2.50
Volume
38
Variazione giornaliera
1.71%
Variazione Mensile
-4.80%
Variazione Semestrale
-6.67%
Variazione Annuale
-5.56%
21 settembre, domenica