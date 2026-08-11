КотировкиРазделы
Валюты / CSIO
Назад в Рынок акций США

CSIO: Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF

28.27 USD 0.24 (0.84%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CSIO за сегодня изменился на -0.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.27, а максимальная — 28.30.

Следите за динамикой Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CSIO сегодня?

Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF (CSIO) сегодня оценивается на уровне 28.27. Инструмент торгуется в пределах 28.27 - 28.30, вчерашнее закрытие составило 28.51, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CSIO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF?

Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF в настоящее время оценивается в 28.27. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.63% и USD. Отслеживайте движения CSIO на графике в реальном времени.

Как купить акции CSIO?

Вы можете купить акции Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF (CSIO) по текущей цене 28.27. Ордера обычно размещаются около 28.27 или 28.57, тогда как 3 и -0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CSIO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CSIO?

Инвестирование в Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF предполагает учет годового диапазона 24.81 - 30.57 и текущей цены 28.27. Многие сравнивают -1.50% и -1.15% перед размещением ордеров на 28.27 или 28.57. Изучайте ежедневные изменения цены CSIO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF?

Самая высокая цена Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF (CSIO) за последний год составила 30.57. Акции заметно колебались в пределах 24.81 - 30.57, сравнение с 28.51 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF?

Самая низкая цена Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF (CSIO) за год составила 24.81. Сравнение с текущими 28.27 и 24.81 - 30.57 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CSIO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CSIO?

В прошлом Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.51 и 12.63% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
28.27 28.30
Годовой диапазон
24.81 30.57
Предыдущее закрытие
28.51
Open
28.30
Bid
28.27
Ask
28.57
Low
28.27
High
28.30
Объем
3
Дневное изменение
-0.84%
Месячное изменение
-1.50%
6-месячное изменение
-1.15%
Годовое изменение
12.63%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%