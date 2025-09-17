Валюты / CSAI
CSAI
1.64 USD 0.07 (4.46%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CSAI за сегодня изменился на 4.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.55, а максимальная — 1.65.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
1.55 1.65
Годовой диапазон
1.16 52.43
- Предыдущее закрытие
- 1.57
- Open
- 1.60
- Bid
- 1.64
- Ask
- 1.94
- Low
- 1.55
- High
- 1.65
- Объем
- 356
- Дневное изменение
- 4.46%
- Месячное изменение
- 7.19%
- 6-месячное изменение
- -72.58%
- Годовое изменение
- -96.66%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.