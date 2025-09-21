QuotazioniSezioni
CSAI

1.62 USD 0.03 (1.82%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CSAI ha avuto una variazione del -1.82% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.60 e ad un massimo di 1.74.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.60 1.74
Intervallo Annuale
1.16 52.43
Chiusura Precedente
1.65
Apertura
1.65
Bid
1.62
Ask
1.92
Minimo
1.60
Massimo
1.74
Volume
935
Variazione giornaliera
-1.82%
Variazione Mensile
5.88%
Variazione Semestrale
-72.91%
Variazione Annuale
-96.70%
21 settembre, domenica