Валюты / BTOC
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BTOC
1.24 USD 0.02 (1.64%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BTOC за сегодня изменился на 1.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.15, а максимальная — 1.25.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
1.15 1.25
Годовой диапазон
0.80 8.74
- Предыдущее закрытие
- 1.22
- Open
- 1.15
- Bid
- 1.24
- Ask
- 1.54
- Low
- 1.15
- High
- 1.25
- Объем
- 27
- Дневное изменение
- 1.64%
- Месячное изменение
- -3.88%
- 6-месячное изменение
- 29.17%
- Годовое изменение
- -71.69%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.