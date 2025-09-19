Währungen / BTOC
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BTOC
1.33 USD 0.15 (12.71%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BTOC hat sich für heute um 12.71% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.17 bis zu einem Hoch von 1.34 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
1.17 1.34
Jahresspanne
0.80 8.74
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.18
- Eröffnung
- 1.22
- Bid
- 1.33
- Ask
- 1.63
- Tief
- 1.17
- Hoch
- 1.34
- Volumen
- 43
- Tagesänderung
- 12.71%
- Monatsänderung
- 3.10%
- 6-Monatsänderung
- 38.54%
- Jahresänderung
- -69.63%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K