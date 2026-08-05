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BLW: Blackrock Limited Duration Income Trust
Курс BLW за сегодня изменился на 0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.57, а максимальная — 12.66.
Следите за динамикой Blackrock Limited Duration Income Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BLW сегодня?
Blackrock Limited Duration Income Trust (BLW) сегодня оценивается на уровне 12.64. Инструмент торгуется в пределах 12.57 - 12.66, вчерашнее закрытие составило 12.62, а торговый объем достиг 116. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BLW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Blackrock Limited Duration Income Trust?
Blackrock Limited Duration Income Trust в настоящее время оценивается в 12.64. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -10.67% и USD. Отслеживайте движения BLW на графике в реальном времени.
Как купить акции BLW?
Вы можете купить акции Blackrock Limited Duration Income Trust (BLW) по текущей цене 12.64. Ордера обычно размещаются около 12.64 или 12.94, тогда как 116 и 0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BLW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BLW?
Инвестирование в Blackrock Limited Duration Income Trust предполагает учет годового диапазона 12.06 - 14.30 и текущей цены 12.64. Многие сравнивают 0.40% и -7.13% перед размещением ордеров на 12.64 или 12.94. Изучайте ежедневные изменения цены BLW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Blackrock Limited Duration Income Trust?
Самая высокая цена Blackrock Limited Duration Income Trust (BLW) за последний год составила 14.30. Акции заметно колебались в пределах 12.06 - 14.30, сравнение с 12.62 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Blackrock Limited Duration Income Trust на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Blackrock Limited Duration Income Trust?
Самая низкая цена Blackrock Limited Duration Income Trust (BLW) за год составила 12.06. Сравнение с текущими 12.64 и 12.06 - 14.30 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BLW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BLW?
В прошлом Blackrock Limited Duration Income Trust проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.62 и -10.67% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 12.62
- Open
- 12.63
- Bid
- 12.64
- Ask
- 12.94
- Low
- 12.57
- High
- 12.66
- Объем
- 116
- Дневное изменение
- 0.16%
- Месячное изменение
- 0.40%
- 6-месячное изменение
- -7.13%
- Годовое изменение
- -10.67%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%