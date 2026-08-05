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BLW: Blackrock Limited Duration Income Trust

12.64 USD 0.02 (0.16%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BLW за сегодня изменился на 0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.57, а максимальная — 12.66.

Следите за динамикой Blackrock Limited Duration Income Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BLW сегодня?

Blackrock Limited Duration Income Trust (BLW) сегодня оценивается на уровне 12.64. Инструмент торгуется в пределах 12.57 - 12.66, вчерашнее закрытие составило 12.62, а торговый объем достиг 116. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BLW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Blackrock Limited Duration Income Trust?

Blackrock Limited Duration Income Trust в настоящее время оценивается в 12.64. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -10.67% и USD. Отслеживайте движения BLW на графике в реальном времени.

Как купить акции BLW?

Вы можете купить акции Blackrock Limited Duration Income Trust (BLW) по текущей цене 12.64. Ордера обычно размещаются около 12.64 или 12.94, тогда как 116 и 0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BLW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BLW?

Инвестирование в Blackrock Limited Duration Income Trust предполагает учет годового диапазона 12.06 - 14.30 и текущей цены 12.64. Многие сравнивают 0.40% и -7.13% перед размещением ордеров на 12.64 или 12.94. Изучайте ежедневные изменения цены BLW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Blackrock Limited Duration Income Trust?

Самая высокая цена Blackrock Limited Duration Income Trust (BLW) за последний год составила 14.30. Акции заметно колебались в пределах 12.06 - 14.30, сравнение с 12.62 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Blackrock Limited Duration Income Trust на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Blackrock Limited Duration Income Trust?

Самая низкая цена Blackrock Limited Duration Income Trust (BLW) за год составила 12.06. Сравнение с текущими 12.64 и 12.06 - 14.30 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BLW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BLW?

В прошлом Blackrock Limited Duration Income Trust проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.62 и -10.67% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
12.57 12.66
Годовой диапазон
12.06 14.30
Предыдущее закрытие
12.62
Open
12.63
Bid
12.64
Ask
12.94
Low
12.57
High
12.66
Объем
116
Дневное изменение
0.16%
Месячное изменение
0.40%
6-месячное изменение
-7.13%
Годовое изменение
-10.67%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%