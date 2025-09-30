- Обзор рынка
BLCR: BlackRock Large Cap Core ETF
Курс BLCR за сегодня изменился на -1.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.22, а максимальная — 39.25.
Следите за динамикой BlackRock Large Cap Core ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BLCR сегодня?
BlackRock Large Cap Core ETF (BLCR) сегодня оценивается на уровне 39.22. Инструмент торгуется в пределах -1.21%, вчерашнее закрытие составило 39.70, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BLCR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям BlackRock Large Cap Core ETF?
BlackRock Large Cap Core ETF в настоящее время оценивается в 39.22. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 23.57% и USD. Отслеживайте движения BLCR на графике в реальном времени.
Как купить акции BLCR?
Вы можете купить акции BlackRock Large Cap Core ETF (BLCR) по текущей цене 39.22. Ордера обычно размещаются около 39.22 или 39.52, тогда как 2 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BLCR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BLCR?
Инвестирование в BlackRock Large Cap Core ETF предполагает учет годового диапазона 26.56 - 40.13 и текущей цены 39.22. Многие сравнивают 4.14% и 27.26% перед размещением ордеров на 39.22 или 39.52. Изучайте ежедневные изменения цены BLCR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции BlackRock Large Cap Core ETF?
Самая высокая цена BlackRock Large Cap Core ETF (BLCR) за последний год составила 40.13. Акции заметно колебались в пределах 26.56 - 40.13, сравнение с 39.70 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BlackRock Large Cap Core ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции BlackRock Large Cap Core ETF?
Самая низкая цена BlackRock Large Cap Core ETF (BLCR) за год составила 26.56. Сравнение с текущими 39.22 и 26.56 - 40.13 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BLCR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BLCR?
В прошлом BlackRock Large Cap Core ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 39.70 и 23.57% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 39.70
- Open
- 39.25
- Bid
- 39.22
- Ask
- 39.52
- Low
- 39.22
- High
- 39.25
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -1.21%
- Месячное изменение
- 4.14%
- 6-месячное изменение
- 27.26%
- Годовое изменение
- 23.57%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8