BLCR: BlackRock Large Cap Core ETF
Der Wechselkurs von BLCR hat sich für heute um -1.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 39.22 bis zu einem Hoch von 39.25 gehandelt.
Verfolgen Sie die BlackRock Large Cap Core ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BLCR heute?
Die Aktie von BlackRock Large Cap Core ETF (BLCR) notiert heute bei 39.22. Sie wird innerhalb einer Spanne von -1.21% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 39.70 und das Handelsvolumen erreichte 2. Das Live-Chart von BLCR zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BLCR Dividenden?
BlackRock Large Cap Core ETF wird derzeit mit 39.22 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 23.57% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BLCR zu verfolgen.
Wie kaufe ich BLCR-Aktien?
Sie können Aktien von BlackRock Large Cap Core ETF (BLCR) zum aktuellen Kurs von 39.22 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 39.22 oder 39.52 platziert, während 2 und -0.08% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BLCR auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BLCR-Aktien?
Bei einer Investition in BlackRock Large Cap Core ETF müssen die jährliche Spanne 26.56 - 40.13 und der aktuelle Kurs 39.22 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.14% und 27.26%, bevor sie Orders zu 39.22 oder 39.52 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BLCR.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von BlackRock Large Cap Core ETF?
Der höchste Kurs von BlackRock Large Cap Core ETF (BLCR) im vergangenen Jahr lag bei 40.13. Innerhalb von 26.56 - 40.13 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 39.70 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von BlackRock Large Cap Core ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von BlackRock Large Cap Core ETF?
Der niedrigste Kurs von BlackRock Large Cap Core ETF (BLCR) im Laufe des Jahres betrug 26.56. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 39.22 und der Spanne 26.56 - 40.13 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BLCR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BLCR statt?
BlackRock Large Cap Core ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 39.70 und 23.57% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 39.70
- Eröffnung
- 39.25
- Bid
- 39.22
- Ask
- 39.52
- Tief
- 39.22
- Hoch
- 39.25
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- -1.21%
- Monatsänderung
- 4.14%
- 6-Monatsänderung
- 27.26%
- Jahresänderung
- 23.57%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8