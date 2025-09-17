Валюты / APRE
APRE: Aprea Therapeutics Inc
1.47 USD 0.03 (2.00%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс APRE за сегодня изменился на -2.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.44, а максимальная — 1.50.
Следите за динамикой Aprea Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
1.44 1.50
Годовой диапазон
1.41 4.95
- Предыдущее закрытие
- 1.50
- Open
- 1.49
- Bid
- 1.47
- Ask
- 1.77
- Low
- 1.44
- High
- 1.50
- Объем
- 59
- Дневное изменение
- -2.00%
- Месячное изменение
- -6.37%
- 6-месячное изменение
- -26.13%
- Годовое изменение
- -45.76%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.