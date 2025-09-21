Valute / APRE
APRE: Aprea Therapeutics Inc
1.44 USD 0.06 (4.00%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio APRE ha avuto una variazione del -4.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.43 e ad un massimo di 1.53.
Segui le dinamiche di Aprea Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
1.43 1.53
Intervallo Annuale
1.41 4.95
- Chiusura Precedente
- 1.50
- Apertura
- 1.53
- Bid
- 1.44
- Ask
- 1.74
- Minimo
- 1.43
- Massimo
- 1.53
- Volume
- 90
- Variazione giornaliera
- -4.00%
- Variazione Mensile
- -8.28%
- Variazione Semestrale
- -27.64%
- Variazione Annuale
- -46.86%
21 settembre, domenica