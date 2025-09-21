QuotazioniSezioni
APRE: Aprea Therapeutics Inc

1.44 USD 0.06 (4.00%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio APRE ha avuto una variazione del -4.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.43 e ad un massimo di 1.53.

Segui le dinamiche di Aprea Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.43 1.53
Intervallo Annuale
1.41 4.95
Chiusura Precedente
1.50
Apertura
1.53
Bid
1.44
Ask
1.74
Minimo
1.43
Massimo
1.53
Volume
90
Variazione giornaliera
-4.00%
Variazione Mensile
-8.28%
Variazione Semestrale
-27.64%
Variazione Annuale
-46.86%
21 settembre, domenica