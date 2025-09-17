Валюты / AMTM
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
AMTM
22.65 USD 0.29 (1.26%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AMTM за сегодня изменился на -1.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.62, а максимальная — 23.02.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
22.62 23.02
Годовой диапазон
16.02 34.47
- Предыдущее закрытие
- 22.94
- Open
- 22.94
- Bid
- 22.65
- Ask
- 22.95
- Low
- 22.62
- High
- 23.02
- Объем
- 4.393 K
- Дневное изменение
- -1.26%
- Месячное изменение
- -8.00%
- 6-месячное изменение
- 25.35%
- Годовое изменение
- -19.82%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.