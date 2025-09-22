Valute / AMTM
AMTM
22.56 USD 0.21 (0.94%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AMTM ha avuto una variazione del 0.94% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.31 e ad un massimo di 22.58.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
22.31 22.58
Intervallo Annuale
16.02 34.47
- Chiusura Precedente
- 22.35
- Apertura
- 22.31
- Bid
- 22.56
- Ask
- 22.86
- Minimo
- 22.31
- Massimo
- 22.58
- Volume
- 383
- Variazione giornaliera
- 0.94%
- Variazione Mensile
- -8.37%
- Variazione Semestrale
- 24.85%
- Variazione Annuale
- -20.14%