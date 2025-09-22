QuotazioniSezioni
AMTM

22.56 USD 0.21 (0.94%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AMTM ha avuto una variazione del 0.94% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.31 e ad un massimo di 22.58.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
22.31 22.58
Intervallo Annuale
16.02 34.47
Chiusura Precedente
22.35
Apertura
22.31
Bid
22.56
Ask
22.86
Minimo
22.31
Massimo
22.58
Volume
383
Variazione giornaliera
0.94%
Variazione Mensile
-8.37%
Variazione Semestrale
24.85%
Variazione Annuale
-20.14%
22 settembre, lunedì
13:45
USD
Discorso di Williams, Membro del FOMC
