AGRH: iShares U.S. ETF Trust iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggreg

25.98 USD 0.11 (0.43%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AGRH за сегодня изменился на 0.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.98, а максимальная — 25.98.

Следите за динамикой iShares U.S. ETF Trust iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggreg. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
25.98 25.98
Годовой диапазон
25.39 26.15
Предыдущее закрытие
25.87
Open
25.98
Bid
25.98
Ask
26.28
Low
25.98
High
25.98
Объем
1
Дневное изменение
0.43%
Месячное изменение
0.31%
6-месячное изменение
0.12%
Годовое изменение
0.27%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.